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الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة ويصيب صحافيا

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 10:34

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة ويصيب صحافيا
مداهمات واقتحامات ليلية (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، بينهم نائب في المجلس التشريعي من الخليل.

وأفاد نادي الأسير باقتحام قوات الاحتلال مناطق مختلفة بالضفة، واقتحمت عددا من منازل المواطنين وعاثت بها فساد، فيما تم اعتقال 17 مواطنا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، فجر اليوم، خلال اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية لأحياء في رام الله والبيرة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام.

ونوهت مصادر طبية إلى إصابة المصور الصحفي محمد تركمان، برصاص الاحتلال في الكتف خلال تغطية الاقتحام.

في محافظة الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب في المجلس التشريعي عن المدينة، محمد ماهر بدر، عقب دهم منزله وتفتيشه.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كل من صبري الخضور، وأحمد طرايرة، وضياء هشام زاهدة، وعرفات القواسمي، ومهند أسعد الطويل.

كما واعتقلت عبد الرحمن حازم حدوش، والشقيقين نضال، وإسماعيل حسني الزعاقيق من بلدة بيت أمر، كما فتشت منازل ذوي المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.

ونصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على مدخل بلدة الظاهرية المؤدي إلى مدينة الخليل وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

ومن محافظة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة كوبر وهم نسيم عبد السلام البرغوثي، ومحيي وسام البرغوثي، وعلاء علي وحيد البرغوثي، وجميل ضراغمة، بالإضافة إلى اعتقال أمل نخلة من حي البالوع في مدينة البيرة.

بينما في محافظة جنين، ن اعتقلت قوات الاحتلال، شابين من بلدتي يعبد وقباطية.

وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين حسين ثابت بعجاوي بعد اقتحام بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه، فيما اعتقلت الشاب محمد أسعد نزال بعد اقتحام قباطية ومداهمة منزل ذويه.

كما وطالت الاعتقالات كلا من: أحمد الميمي، من مخيم عقبة جبر للاجئين جنوبي مدينة أريحا، ومحمود عرفات جلايطة من المدينة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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