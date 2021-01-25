الاحتلال يخطر بهدم عمارات بنابلس ومساكن بالأغوار

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بهدم عمارة سكنية ومنزلين، في بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس، ومساكن خربة الميتة بالأغوار الشمالية وقامت بتوزيع اخطارات هدم على عدد من العائلات.

وتتعرض عدة مناطق في الضفة الغربية وخاصة في الأغوار والقرى المحاذية للمستوطنات لهجمة متواصلة بهدف مصادرة مزيد من الأراضي وشق طريق استيطانية وتهجير السكان.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.

وأفاد رئيس البلدية حازم ياسين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة عند مدخل البلدة، وسلّمت اخطارا بهدم عمارة سكنية مكونة من سبعة طوابق تعود للمواطن محمد شوالي، بالإضافة إلى هدم منزلين يعودان للمواطنين نبيل وبدر حمادنة.

وأكد ياسين أن العمارة السكنية والمنزلين واقعان في المنطقة المصنفة "ج" وفق اتفاقية اوسلو، إلا أنهم ضمن المخطط الهيكلي للبلدة، ويملكان ترخيص من البلدية، مشيرا إلى أن 12 عائلة سيتم تشريدها في حال نفدت قوات الاحتلال قرار الهدم، بجانب الخسائر المادية الفادحة، حيث يوجد في الطابق الأول من العمارة خمسة محال تجارية.

وتتعرض بلدة عصيرة الشمالية لاعتداءات مستمرة من قطعان المستوطنين والمستعربين بحماية قوات الاحتلال.

بينما في الأغوار الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الإثنين خربة الميتة، وقامت بتوزيع اخطارات هدم على عدد من العائلات.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال وزعت 6 اخطارات هدم تشمل 9 عائلات تسكن خربة الميتة.

وقامت ما تسمى "بالإدارة المدنية" بتصوير مساكن المواطنين في خربة الميتة.

وكان الاحتلال قد أخطر، أمس الأحد، بوقف العمل في منازل تعود ملكيتها للمواطن خالد علي سلامه الفقير من سكان خربة الميتة.