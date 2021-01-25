الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و470 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 5 حالات وفاة، و470 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و729 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: طوباس (2)، قلقيلية (2)، بيت لحم (1).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: سلفيت (17)، طولكرم (39)، نابلس (64)، ضواحي القدس (18)، طوباس (12)، أريحا والأغوار (8)، رام الله والبيرة (70)، بيت لحم (14)، الخليل (23)، قلقيلية (4)، جنين (11)، قطاع غزة (190)، لافتة إلى أنه تم إجراء 4078 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: سلفيت (20)، طولكرم (48)، نابلس (95)، ضواحي القدس (0)، طوباس (4)، أريحا والأغوار (6)، رام الله والبيرة (51)، بيت لحم (40)، الخليل (19)، قلقيلية (8)، جنين (26)، قطاع غزة (412).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 61 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 12 موصولون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي.