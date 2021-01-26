الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط

نفذت الشرطة الإسرائيلية مساء، الثلاثاء، اعتقالات طالت 18 فلسطينيا في مخيم شعفاط شرق القدس المحتلة.

وبحسب ما أوردته الشرطة في بيان لها فإن "حرس الحدود أجرى تحقيقا سريا للتوصل إلى 18 مشتبها بهم في أعمال شغب وإلقاء زجاجات حارقة تجاه قوات الأمن الإسرائيلية".

وادعت أنه "في عملية واسعة النطاق أجريت في الأيام الأخيرة، اقتحمت قوات كبيرة مخيم شعفاط واعتقلت المشتبه بهم".

ومما يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم بين الحين والآخر مخيم شعفاط، ما يتسبب في وقوع مواجهات متكررة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش، يسفر عنها إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات أصيب خلالها عددا من المواطنين بالاختناق.

هذا، وتواصل قوات الاحتلال عمليات مداهمة وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة والقدس، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.