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مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 09:34

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
اقتحامات ليلية بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق.

وأفاد نادي الأسير باعتقال الاحتلال 12 فلسطينيا من الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال، بينما من القدس تم اعتقال 9 شبان من مخيم شعفاط.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش يومية بمناطق متفرقة بالضفة والقدس، لاعتقال وإرهاب المواطنين وتخريب محتويات منازلهم.

في محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال الفتى قصي علي طقاطقة، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه من بلدة بيت فجار.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت، المواطنة شيرين الأعرج من قرية الولجة، من أمام محكمة الاحتلال في مدينة القدس، حيث كانت قد استدعتها بعد عودتها إلى أرض الوطن عقب منع دخولها لمدة خمس سنوات.

وفي محافظة طولكرم قامت قوات الاحتلال باعتقال ثلاثة مواطنين بعد اقتحام المدينة.

وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد أبو سبيل من مخيم طولكرم، وفادي الجبعاوي وعدي كساب من مخيم نور شمس، بعد مداهمة منازلهم، وتفتيشها.

بينما من محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عبد الكريم حشاش بعد اقتحام مخيم بلاطة.

واقتحمت قوة إسرائيلية برفقة عشرات الجنود منازل المواطنين في مخيم جنين وفتشتها واعتقلت كلا من: علي العامر وعمران الصقر وعلي الفايد.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن حجاوي، والأسير المحرر عبد الله ولويل، والأسير المحرر قاسم صوي بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه، وهو شقيق لشهيدين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس قبل أن تندلع مواجهات أدت إلى إصابة 14 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز، كما اقتحمت آليات الاحتلال أيضا بلدة تياسير المجاورة.

وشهدت مدينة القدس المحتلة حملة اعتقالات كبيرة تركزت في مخيم شعفاط، عرف منهم كل من فادي كشور، وحسام يغمور، وحمزة جردات، ومعتز جردات، وحميدو عثمان، ومحمود عثمان، وبراء سياعرة، وأبو يزن سياعرة، وياسين طه.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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