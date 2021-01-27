وفاتان و327 إصابة بكورونا بغزة بآخر 24 ساعة

توفي شخصان وأصيب 327 بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة، في التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا، إنها أجرت 1884 فحصا مخبريا لاكتشاف كورونا، وسجلت تعافي 365 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وذكرت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 50375، منهم 4682 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 45178 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات 515، بينما وصل إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى إلى 95 حالة، بينهم 46 حالة بين خطيرة وحرجة.

ويرقد العشرات من مرضى كورونا في حالة حرجة في وحدة العناية المركزة في مستشفى غزة الأوروبي، فيما أطباؤهم غير واثقين من أن الإمدادات الطبية المتاحة ستكون كافية لإبقائهم على قيد الحياة في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبينما تكافح وزارة الصحة في غزة للحصول على اللقاح بمساعدة منظمة الصحة العالمية والهيئات الدولية الأخرى، ترى جماعات حقوق الإنسان أن الاحتلال الإسرائيلي مسؤول عن توفير اللقاح للقطاع المحاصر.

وقالت هيومن رايتس ووتش "بينما قامت إسرائيل بالفعل بتلقيح أكثر من 20% من مواطنيها، بمن فيهم المستوطنون اليهود في الضفة الغربية، فإنها لم تلتزم بتلقيح الفلسطينيين الذين يعيشون في نفس الأراضي المحتلة الواقعة تحت حكمها العسكري".

وأضافت المنظمة الدولية، بأن من واجب إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي، كقوة محتلة، ضمان الإمدادات الطبية، بما في ذلك مكافحة انتشار الأوبئة في قطاع غزة والضفة الغربية.