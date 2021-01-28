إغلاق طريق قلقيلية نابلس أمام المستوطنين ومواجهات في سلواد

أغلق فلسطينيون، مساء اليوم الخميس، طريق قلقيلية نابلس أمام حركة المستوطنين، عقب دعوات لهم للتجمع على مفارق الطرق كما واندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال شرقيّ رام الله.

وقال الناطق الاعلامي باسم حركة فتح في قلقيلية، مراد اشتيوي، لــ"وفا"، إن لجان المقاومة الشعبية قطعت الطريق على المستوطنين الذين كانوا يدعون الى تجمعات واستهداف الفلسطينيين وممتلكاتهم على الشوارع الرابطة بين المدن.

وأضاف: ان عددا من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق عقب مواجهات اندلعت في المنطقة، جراء الغاز المسيل للدموع. وأكد اشتيوي أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين وهم: بيان الطبيب واثنين من أولاده، إضافة الى الناشط خيري حنون.

وفي وقت لاحق اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مهدي الطبيب والناشط خيري حنون.

وموازاة ذلك، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة سلواد، شرق رام الله.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلواد، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.