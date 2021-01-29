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الاحتلال يواصل منع آلاف الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 13:24

الاحتلال يواصل منع آلاف الفلسطينيين من الصلاة بالأقصى
(أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

واصلت الشرطة الإسرائيلية منعها لآلاف الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

ووصل المئات من المصلين فقط إلى مسجد الأقصى الذي بدت ساحاته ومصلياته شبه خالية من المصلين على غير العادة في أيام الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشرطة الإسرائيلية أوقفت المصلين على مداخل البلدة القديمة في القدس، ومنعت من هم من غير سكانها من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وبررت الشرطة الإسرائيلية خطوتها بالقيود التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبموجب القيود، التي بدأت قبل أكثر من شهر، فيمنع السكان من مغادرة منازلهم لمسافة تزيد عن كيلومتر واحد.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أقامت الحواجز على مداخل البلدة القديمة، بالقدس، منذ ساعات الصباح؛ وطلبت من المصلين، من غير سكان البلدة القديمة، العودة إلى منازلهم.

وأدى بعض المصلين الذين مُنعوا من دخول البلدة القديمة، صلاة الجمعة قرب أسوار البلدة، وفق شهود عيان.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية غرامات مالية، على من تقول إنهم يخرقون القيود المفروضة بموجب الإغلاق.

هذا، وقررت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، تمديد القيود حتى نهاية الشهر الجاري.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاحتلال
#المسجد الأقصى
#صلاة الجمعة
#القدس
#كورونا
#فيروس كورونا

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