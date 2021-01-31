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قطر تمدد مساعداتها الشهرية لغزة حتى نهاية 2021

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 18:52

قطر تمدد مساعداتها الشهرية لغزة حتى نهاية 2021
أمير قطر وهنية
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: أحمد دراوشة

جدّد أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، الأحد، المنحة الشهرية لقطاع غزّة حتى نهاية عام 2021 الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسميّة ("قنا)"، الأحد، أن "المنحة المالية سيتم صرفها من يناير/ كانون الثاني الجاري، على مدار عام كامل"، وأوضحت أن المنحة تأتي في "إطار مواصلة دعم قطر للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة".

وأشارت الوكالة أن "المنحة سيتم توزيعها لتشمل رواتب موظفين، وتقديم مساعدات مالية لأسر الفقيرة، وتشغيل محطات الكهرباء"، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة.

وقال مصدر فلسطيني مطلع، للأناضول، إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، محمد العمادي، سيصل القطاع مساء اليوم، الأحد، حاملا الدفعة الأولى من المنحة، والتي تقدر بـ30 مليون دولار.

بدوره، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، في بيان، أن المنحة القطرية "امتداد لمواقف الدوحة الأصيلة في تخفيف حصار قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني عامة".

وأضاف هنية أن "هذا الدعم يبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري".

وفي 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، بحث هنية مع أمير قطر عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالعاصمة الدوحة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#قطر
#غزة
#هنية
#المنحة القطرية
#العمادي

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