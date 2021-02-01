الصحة الفلسطينية تحدد الأولوية في التطعيم ضد كورونا

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الأولوية في تلقي التطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد هي للطواقم الطبية كونها الفئة الأكثر احتكاكا بالمرضى والأكثر تعرضا لخطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وأشارت إلى أنها "ستتلقى 50 ألف لقاح ضد فيروس كورونا في الأيام القادمة".

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إنها "تلقت اليوم دفعة من اللقاحات قوامها 2000 جرعة من لقاح موديرنا، إذ سيتم تخصيصها لتطعيم العاملين في القطاع الصحي، خصوصًا العاملين في مراكز علاج مصابي فيروس "كورونا"، وذلك حسب خطة التطعيم في الوزارة المبنية على توصيات منظمة الصحة العالمية".

ونفت الوزارة ما أشيع عن توزيع ما وصل من لقاحات إلى فئات غير ما جرى ذكره سالفا.

وأوضحت أن "الفئة الثانية التي ستتلقى اللقاح هي فئة كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والمصابون بالأمراض المزمنة، لأنه في حال إصابتهم بالفيروس فسيكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض خطيرة".

وكان رئيس الوزراء، محمد اشتية، قد قال في مستهل جلسة الحكومة، صباح اليوم، إنّ "الحكومة ستحصل على الدفعة الأولى (50 ألف تطعيم) من عدة مصادر أهمها آلية COVAX الدولية، وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الحالي، وتوقع وصول الدفعة الأولى من المطاعيم التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهايات شهر شباط/ فبراير الجاري".