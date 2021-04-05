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الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 13:00

الصحة الفلسطينية: 10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا
(وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا و1242 حالة تعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الكيلة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7، قطاع غزة 1561".

وأضافت الكيلة أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت، حسب التالي: "قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13، قطاع غزة 260".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 199 مصابا في العناية المكثفة، بينهم 58 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مرضى.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100,552، بينهم 11,328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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