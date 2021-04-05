محمود عبّاس يتجه لألمانيا "لإجراء فحص طبي ولقاء ميركل"

اتجه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على متن طائرة، ظهر اليوم الإثنين، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية ولقاء المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، وفقًا لما أفاد مصدر في مكتبه لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المصدر أن "الرئيس عباس غادر إلى المانيا وسيلتقي هناك المستشارة الألمانية ميركل وسيجري فحوصات طبية عادية".

وحطت مروحية أردنية في المقاطعة، مقر الرئيس عباس في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وأقلته إلى الأردن على أن ينتقل منه إلى ألمانيا من دون المرور برا عبر حواجز الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عباس فور وصوله الأردن إننا "تابعنا الأحداث التي حصلت في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بكل اهتمام، لأن هذا الأمر يهمنا كما يهم الأردن".

وأضاف: "أننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحمي الأردن ويرعاه ويصبغ عليه ثوب الاستقرار والأمن والأمان برعاية أخي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الذي نرجو له القوة والعزيمة الدائمة لأنه هو الحامي لهذا البلد والذي يرعاه".

وقال الرئيس الفلسطيني: "عندما حصلت هذه الأحداث شاهدنا العالم كله دون استثناء يقف إلى جانب الأردن وإلى جانب صاحب الجلالة وهذا دليل على الاحترام البالغ والاهتمام العظيم بهذا البلد المسالم والآمن الذي نتمنى له دائما الأمن والأمان".