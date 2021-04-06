تشييع جثمان الشهيد أسامة منصور في بلدة بدّو قرب القدس

شيّع المئات، مساء اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد أسامة صدقي منصور، الذي استشهد اليوم، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة القدس المحتلة، فيما تعرّضت زوجته لإصابة في الظهر.

وشارك المئات في بلدة بدّو شمال غرب القدس، في التشييع بعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد في منزله بالبلدة.

عائلة الشهيد تلقي على جثمانه نظرة الوداع (الأناضول)

وجاب المشيعون طرقات البلدة وهم يحملون جثمان الشهيد على أكتافهم، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات تندد بالممارسات والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

جانب من التشييع (الأناضول)

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، استشهاد منصور إثر إصابته برصاص حي في منطقة الرأس، فيما أصيبت زوجته كذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على السيارة التي كان تقل الزوجين الفلسطينيين قرب قرية بير نبالا، شمال غرب القدس المحتلة.