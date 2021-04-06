وفد أمني مصري يصل غزة بشكل مفاجئ

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد مصري إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع، دون ايضاح مزيد من التفاصيل، بحسب ما أفادت قناة "الأقصى" الفضائية.

وذكر المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون بأن الوفد المصري وصل بشكل مفاجئ عبر معبر بيت حانون، وهو في طريقة الى قطاع غزة.

وأفاد بأن الوفد يرأسه مسؤول الملف الفلسطيني بالمخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، ويرافقه اللواء سامح نبيل. ولم تعرف أهدف الزيارة حتى الساعة.

وسبق أن عقد وفد المخابرات المصرية برئاسة عبد الخالق، في السابق اجتماعات مطولة مع قيادة حركة حماس، بحث فيه الجانبان عدة قضايا أمنية وسياسية.

كما أجرى وفد المخابرات المصرية في الأشهر الأخيرة زيارات إلى رام الله، التقى مع أعضاء من اللجنة المركزية لحركة "فتح" ورئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.

وركزت الاجتماعات على بحث "الوضع السياسي والأمني في البلاد"، إضافة لملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح.