الاحتلال يهدم ثلاث منشآت بالعيسوية ويعتقل 16 فلسطينيا بالضفة

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، ثلاث منشآت في بلدة العيسوية قضاء القدس، فيما شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، طالت قياديا في حماس ونجله.

وقال المواطن جميل أبو الحمص، أحد المتضررين في العيسوية، إن جرافات وطواقم بلدية الاحتلال بالقدس اقتحمت العيسوية ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي "الزعرورة" و"حبايل العرب" من البلدة تعود له، وللمواطنين ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، بحجة عدم الترخيص.

وأضاف، أن قوات الاحتلال هدمت له، منشأتين وهما عبارة عن مخازن قطع مركبات، فيما هدمت للمزعاوي ودرويش كراج مركبات وغرفتين.

وأشار إلى أن أوامر هدم كانت قد صدرت لهذه المنشآت في وقت سابق.

وفي الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال شن مداهمات واقتحامات لمنازل المواطنين بمناطق مختلفة بالضفة، وفجر اليوم اعتقلت 16 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال داهم عدة منازل في قرية رأس كركر قضاء رام الله، واعتقل 7 مواطنين وهم: عبد الله محمد فؤاد سمحان، واحمد زغلول مصطفى سمحان، ومؤيد فارس مصطفى سمحان، ونضال حسن مصطفى سمحان، وأنس محمد يوسف سمحان، ومحمود خالد مصطفى سمحان، ومحمد طه حسن أبو فخيدة.

كما اعتقل جيش الاحتلال مدير عام مؤسسة أصدقاء متلازمة "داون" حيدر ماخو، بعد مداهمة منزله في قرية دير جرير.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدات اليامون، وعانين، وجلبون، والشيخ جهاد نواهضه، ونجله أسيد، وجمال تيسير محمود ياسين، وفؤاد ناجح أبو الرب.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من بلدة بيت أمر، وهم: الأسير المحرر يوسف عبد الحميد أبو مارية، وعمرو خالد العلامي، واديار إيفان جمال الصليىي، والأسير المحرر مجدي مرشد زعاقيق.