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الخارجيّة الفلسطينية تدرس التوجّه لمجلس الأمن بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات

تاريخ النشر: 07/04/2021 - 22:10

الخارجيّة الفلسطينية تدرس التوجّه لمجلس الأمن بشأن مشاركة المقدسيين بالانتخابات
المالكي (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت وزارة الخارجيّة الفلسطينية، الأربعاء، بأنّها تدرس إمكانية التوجه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة السماح بإجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلّة.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، أن "المعركة الآن مع الاحتلال هي معركة القدس عبر الانتخابات"، مشيرا إلى "استمرار الاتصالات المباشرة أطراف الرباعية الدولية وعديد من وزراء الخارجية (...) للمطالبة بالضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات خاصة في القدس".

وقال المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن "إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية، وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة مدينة القدس".

وتابع: "إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس".

وأشار المالكي إلى "وجود ترتيبات للقيام بزيارة لبعض العواصم ومكونات مجلس الأمن سواء الدول دائمة العضوية أو المؤقتة للتأكيد على هذا الموضوع"، مبينا أنه "قد يتم رفعه لمجلس الأمن للمطالبة باتخاذ قرار حوله".

وأضاف: "أنه يتم دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس".

وفي ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي، إن "فلسطين ستسلم اليوم ردها على رسالة المدعية العامة للمحكمة فيما أرجأت إسرائيل الرد على رسالة المحكمة لها حتى يوم غد".

وبين أنه "في حال ادعت إسرائيل أنها ستقوم بمحاكمات داخليا لكسب الوقت، فإن فلسطين بدورها ستوفر كل المسوغات القانونية التي تدلل على أن كل المحاكمات الإسرائيلية هي صورية وأن القضاء الإسرائيلي هو جزء من منظومة الاحتلال والاستيطان"، مشيرا إلى أنه "تم تقديم تقارير تكشف حقيقة النظام القضائي في إسرائيل الذي يغطي جرائم الاحتلال".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#وزارة الخارجيّة الفلسطينية
#مجلس الأمن

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