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حالتا وفاة و40 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام

تاريخ النشر: 08/04/2021 - 23:50

حالتا وفاة و40 إصابة بكورونا في القدس المحتلّة خلال ثلاثة أيام
من باحات المسجد الأقصى (أ. ب.أ.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

توفي مقدسيان متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، فيما سجلت المدينة المحتلة، 40 إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بحسب ما أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس، د. علي الجبريني، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس.

وقال الجبريني إنه "تم تسجيل حالتي وفاة جديدة في كل من مخيم شعفاط والشيخ جراح؛ ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 278 منذ بداية الجائحة".

وأفاد بأن "المدينة شهدت خلال ثلاثة أيام تسجيل 40 إصابة"، 15 من بينها سُجِّلت اليوم الخميس، و13 إصابة سُجّلت أمس الأربعاء، فيما سُجّلت الثلاثاء 12 إصابة.

وذكر أنه تم تسجيل 196 حالة تعاف؛ لينخفض عدد الإصابات النشطة إلى 308 إصابات من بينها 40 في المستشفيات.

وفي ما يخصّ حملة التطعيمات في المدينة، أفاد الجبريني بأن "حوالي 152 ألفا تلقوا الجرعة الأولى، وحوالي 123 ألفا تلقوا الجرعة الثانية".

وأشار الجبريني إلى "حالة الإقبال الضعيفة على تلقي اللقاحات، رغم فتح عدد من المراكز والمحطات في أنحاء المدينة".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#إصابات
#كورونا
#وفيات

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