8 وفيات و1932 إصابة جديدة بكورونا بغزة

توفي 8 مواطنين تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1932 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي بشأن جائحة كورونا، فأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 324، بينهم 238 خطيرة وحرجة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 77307، بينهم 16845 حالة نشطة، و59812 متعافيا، و650 وفاة.

أما بما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة أن 29014 شخصا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 81600 جرعة لقاح، تكفي 40800 شخص.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن فرض مزيد من الإجراءات الوقائية لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

وقررت خلية إدارة الأزمة وقف حركة المركبات بشكل كامل اعتبارا من الساعة 9 مساء أمس الأربعاء، وحتى الساعة 6:00 صباح الأحد المقبل، مع تعطيل عمل المؤسسات الحكومية خلال هذه الفترة.

كما قررت إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل: المدارس، والجامعات، ورياض الأطفال، ابتداء من صباح اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.