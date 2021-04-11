اعتقالات بالضفة والقدس وتوغل محدود بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما بلغ عن توغل عسكري محدود لآليات الاحتلال في قطاع غزة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، حيث تم تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.

في محافظة بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس والمرشح على قائمتها الانتخابية "القدس موعدنا" الأسير حسن ورديان وأقربائه، في منطقة هندازة، وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت نجله الاسير المحرر محمود الورديان.

وأفاد ضياء الورديان، نجل القيادي حسن، باقتحام قوات الاحتلال وصفه بالهمجي على منزل الأسير الشيخ حسن الورديان ومنازل أبنائه، وتعمد التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيها.

والقيادي ورديان أسير محرر، اعتقل الأسبوع الماضي، وأمضى أكثر من 20 في سجون الاحتلال، وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من قرية حرملة، وهم فادي عادل عطا الله، وإبراهيم وجيه صباح، وحمزة عوض عطا الله، وبسام الزير بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي محافظة الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر.

واقتحمت قوات الاحتلال منطقة أبو طوق، القريبة من مدخل بيت أمر، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، في قرية العيسوية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال حسن ياسر درويش، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف عليان من مخيم الجلزون، واعتقلت الشاب مجاهد الشني في مدينة رام الله.

بينما في محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية واعتقلت ثلاثة شبان وهم: محمود أحمد خليل أبو الرب ومحمد تيسير ذياب ومحمد ناجح كميل، ومحمد زكارنة، وذلك عقب دهم منازل ذويهم والعبث بمحتوياتها.

في قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، لمسافة محدودة شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن خمس جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من بوابة أبو صفية، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

وتنفذ أليات الاحتلال عمليات توغل محدود من حين لأخر على طول الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة.