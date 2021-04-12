فصائل فلسطينيّة: لا انتخابات دون القدس

أفادت فصائل فلسطينية منضوية في منظمة التحرير، اليوم الإثنين، بأنها ترفض إجراء الانتخابات، دون مشاركة مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صحافي، صدر عن تلك الفصائل، عقب اجتماع بمقر العلاقات الوطنية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في رام الله.

وحضر الاجتماع ممثلون عن فصائل "فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية".

وأكدت الفصائل، وفق البيان، على ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت: "لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها (إسرائيل)".

ودعت الفصائل أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن وزارة الخارجية "أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)".

وسبق للمقدسيين أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل.