  2. فلسطينيات
  3. أخبار

فصائل فلسطينيّة: لا انتخابات دون القدس

تاريخ النشر: 12/04/2021 - 19:28

فصائل فلسطينيّة: لا انتخابات دون القدس
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أفادت فصائل فلسطينية منضوية في منظمة التحرير، اليوم الإثنين، بأنها ترفض إجراء الانتخابات، دون مشاركة مدينة القدس المحتلة.

جاء ذلك في بيان صحافي، صدر عن تلك الفصائل، عقب اجتماع بمقر العلاقات الوطنية بحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في رام الله.

وحضر الاجتماع ممثلون عن فصائل "فتح، وجبهة النضال الشعبي، وفدا، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية".

وأكدت الفصائل، وفق البيان، على ضرورة استكمال العملية الانتخابية بكافة مراحلها، في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقالت: "لا انتخابات بدون القدس، ولا فيتو للسلطة القائمة بالاحتلال عليها (إسرائيل)".

ودعت الفصائل أطراف المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، للضغط على إسرائيل لعدم وضع العراقيل والعقبات بأي شكل كان أمام إجراء الانتخابات بكافة مراحلها في كافة المناطق المحتلة.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن وزارة الخارجية "أرسلت رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، تطلب منهم التدخل لإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة (في الانتخابات)".

وسبق للمقدسيين أن شاركوا في الانتخابات الفلسطينية في الأعوام 1996 و2005 و2006 ضمن ترتيبات خاصة متفق عليها، جرى بموجبها الاقتراع في مقرات البريد الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#فصائل فلسطينية
#منظمة التحرير
#القدس
#الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان
غدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

2021-04-12

الأسرى الإداريون يخوض معركة الحرية والكرامة
الأسرى الإداريون يخوض معركة الحرية والكرامة

2021-04-12

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا ومنشآت بالضفة
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا ومنشآت بالضفة

2021-04-12

الأكثر قراءة

مصادر استخباراتيّة: الموساد نفذ هجوم نطنز.. وإيران تقرّ أنه

مصادر استخباراتيّة: الموساد نفذ هجوم نطنز.. وإيران تقرّ أنه "إرهابي"

2021-04-11
الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

الأردن: أول ظهور مشترك للملك عبدالله الثاني والأمير حمزة منذ الخلاف بينهما

2021-04-11
استبعاد تنحي نتنياهو: تعيين طاقم الليكود لمفاوضات تشكيل الحكومة

استبعاد تنحي نتنياهو: تعيين طاقم الليكود لمفاوضات تشكيل الحكومة

2021-04-11
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة بذريعة "استقلال إسرائيل"

2021-04-11
تقديرات:

تقديرات: "حادث" منشأة نطنز الإيرانية نجم عن هجوم سيبراني إسرائيلي

2021-04-11