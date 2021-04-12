مشعل رئيسا لمكتب حماس السياسي في الخارج وأبو مرزوق نائبا له

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، مساء الإثنين، انتخاب زعيمها السابق، خالد مشعل، رئيسا لمكتبها السياسي الخارجي.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها إنه "في إطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها الحركة في مناطقها المختلفة، انتخب مجلس الشورى في الخارج الأخ المجاهد خالد مشعل، رئيسًا للحركة في الخارج، والأخ المجاهد موسى أبو مرزوق نائبًا له".

وأنهت حماس المرحلة الأولى من انتخابات داخلية، الشهر الماضي، أدت إلى إعادة انتخاب يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي في قطاع غزة.

وأشارت الحركة إلى أنها أجرت انتخاباتها خارج الأراضي الفلسطينية "على الرغم من الظروف الأمنية المعقّدة والجائحة الصحية غير المسبوقة".

وتجري حماس كل أربع سنوات انتخابات داخلية سرية لاختيار ثلاثة مكاتب سياسية في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج، تمهيدا لانتخاب رئيس المكتب السياسي العام، والذي يعتبر الرئيس العام للحركة.

وبحسب مصادر في حماس فإن الحركة ستنتخب خلال عدة أسابيع رئيس مكتبها السياسي العام. وأكد المصدر أن رئيس حماس إسماعيل هنية ونائبه يتنافسان على هذا المنصب.

وكان مشعل قد شغل منصب رئيس حركة حماس، منذ عام 1996 وحتى 2017، حيث حلّ مكانه الرئيس الحالي، إسماعيل هنية.

أما موسى أبو مرزوق، فسبق أن شغل منصب رئيس الحركة ما بين عامي 1992 وحتى 1996؛ كما شغل منصب نائب رئيس الحركة منذ 1997 وحتى 2014.

وتُجري حركة حماس، منذ منتصف شهر شباط/ فبراير الماضي، انتخابات داخلية في أقاليم ثلاثة، الأول في قطاع غزة، والثاني في الضفة الغربية، والثالث في منطقة "خارج فلسطين".

ويتوقع أن تختتم الحركة الانتخابات، بانتخاب رئيس للمكتب السياسي، خلال الشهر الجاري.