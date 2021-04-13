  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إجراءات لمواجهة كورونا برمضان: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 10:54

إجراءات لمواجهة كورونا برمضان: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة خلال 24 ساعة
تقييدات للحد من كورونا بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 8 أشخاص في قطاع غزة تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1292 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 857 حالة تعاف خلال الـ"24" ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير الوبائي، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه تم أخذ 3919 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 84579 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 20484 حالة، وإجمالي المتعافين 63393 حالة، وإجمالي الوفيات 702 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 276 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، فيم بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32153 شخص.

وفي ظل المعدل القياسي للإصابات والوفيات بكورونا، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الإثنين، عن إجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع خلال شهر رمضان.

وأعلن الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان له، أنه تقرر منع حركة المركبات بشكل كامل يوميا عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحا، اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، الأول من رمضان.

وأكد البزم استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، واستمرار الإغلاق الليلي الكامل يوميا عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة.

وشدد على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

كما أعلن تكثيف عمل مباحث كورونا بالشرطة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

وأكد على المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كورونا في غزة
#وفيات كورونا
#كورونا في رمضان
#فيروس كورونا
#تقييدات
#إغلاق ليلي

حوارات

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يعتقل وكيل قائمة "القدس موعدنا" بالضفة
الاحتلال يعتقل وكيل قائمة "القدس موعدنا" بالضفة

2021-04-13

مشعل رئيسا لمكتب حماس السياسي في الخارج وأبو مرزوق نائبا له
مشعل رئيسا لمكتب حماس السياسي في الخارج وأبو مرزوق نائبا له

2021-04-12

فصائل فلسطينيّة: لا انتخابات دون القدس
فصائل فلسطينيّة: لا انتخابات دون القدس

2021-04-12

الأكثر قراءة

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

عدد سكان إسرائيل 9.327 مليون بينهم 74% يهود

2021-04-12

"كيرن كييمت" تصادق على شراء أراض بمحافظتي نابلس وجنين

2021-04-12
مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

مفاوضات تشكيل حكومة نتنياهو: طريق مسدود مع الصهيونية الدينية

2021-04-12
قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

قتيل برصاص الجيش الإسرائيلي بادعاء محاولة تهريب على الحدود المصرية

2021-04-12
نتنياهو يوافق على طلب الأردن الحصول على إمدادات مياه إضافية

نتنياهو يوافق على طلب الأردن الحصول على إمدادات مياه إضافية

2021-04-12