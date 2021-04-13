إجراءات لمواجهة كورونا برمضان: 8 وفيات و1292 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

توفي 8 أشخاص في قطاع غزة تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1292 إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 857 حالة تعاف خلال الـ"24" ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير الوبائي، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه تم أخذ 3919 عينة مخبرية لاكتشاف كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 84579 إصابة، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 20484 حالة، وإجمالي المتعافين 63393 حالة، وإجمالي الوفيات 702 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 395 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 276 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، بينت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، فيم بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 32153 شخص.

وفي ظل المعدل القياسي للإصابات والوفيات بكورونا، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء الإثنين، عن إجراءات جديدة لمواجهة تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع خلال شهر رمضان.

وأعلن الناطق باسم الوزارة إياد البزم، في بيان له، أنه تقرر منع حركة المركبات بشكل كامل يوميا عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحا، اعتبارا من، اليوم الثلاثاء، الأول من رمضان.

وأكد البزم استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، واستمرار الإغلاق الليلي الكامل يوميا عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة.

وشدد على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

كما أعلن تكثيف عمل مباحث كورونا بالشرطة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

وأكد على المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.