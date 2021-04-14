القدوة: مروان البرغوثي مرشّحنا للرئاسة

أعلن رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، ناصر القدوة، إن الأسير مروان البرغوثي، سيكون مرشّح قائمة "الحرية" التي يرأسها، للرئاسة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها القدوة لصحافيين فور وصوله لقطاع غزة المُحاصَر، الأربعاء، والتي أشار فيها إلى أن قائمته هي الوحيدة التي لديها مرشح للرئاسة.

ووصل القدوة إلى غزة، من خلال معبر رفح، وليس من خلال حاجز بيت حانون. وقال معلّقا على ذلك، إنه كان في زيارة للأردن ثم مصر.

الأسير البرغوثي (أ ب)

وذكر أنه "لم يكن منطقيًا أن يعود للضفة ويتوجه لحاجز بيت حانون"، مشددًا أنه يفضل الدخول عبر معبر رفح.

واعتبر القدوة أن إجراء الانتخابات "أمر حتمي (..) ويجب أن لا تلغى أو تؤجل".

وفي ما يخصّ مشاركة القدس في الانتخابات من عدمها، قال القدوة إنه في حال تعمدت سلطات الاحتلال منعها هناك: "حينها قد نعيد النظر في عدة أمور، لكن التوجه السليم هو الإصرار على إجراء الانتخابات وعقدها بالقدس والنضال من أجل ذلك".

وذكر أن قائمته تعرضت لـ"صعوبات ومضايقات وتخويف حتى في فتح حسابها البنكي"، مشيرا إلى أن ذلك أدى لحدوث "بعض الأخطاء (...) وحال دون أن يكون التوزيع الجغرافي في القائمة أفضل مما هو عليه الآن".

وأوضح القدوة أنه خلال زيارته لقطاع غزة سيلتقي مع قيادات من حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.

وقال: "نحن منفتحون دائمًا على مثل هذه اللقاءات، والحوار مفيد ويشارك في تعزيز الاتفاق وتقليص مساحة الخلاف".