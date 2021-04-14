مواجهات بالقدس ورشق حافلات للمستوطنين قرب ساحة البراق

اندلعت مواجهات ليلية في القدس القديمة بين شبان وعناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كما شهد محيط المسجد الأقصى، مساء الثلاثاء مناوشات مع قوات الاحتلال التي منعت المواطنين من الجلوس في المنطقة واعتقلت خمسة شبان مقدسيين.

وتصاعدت حدة التوتر في القدس، في أعقاب قطع قوات الاحتلال الكهرباء عن مكبرات الصوت في عدد من مآذن المسجد الأقصى لخفض صوت آذان العشاء وصلاتي العشاء والتراويح في المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف أن قوات الاحتلال حطمت أبواب مئذنتي المغارية والأسباط وقطعت الأسلاك الكهربائية الخاصة بمكبرات الصوت، بحجة عدم ازعاج المستوطنين الذين كانوا يؤدون طقوسا تلمودية في ساحة البراق.

وذكرت شرطة الاحتلال أن ثلاث حافلات كانت تقل مستوطنين من منطقة حائط البراق، تضررت بعد رشقها بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين.

وسبق أن صادرت قوات الاحتلال وجبات الطعام المخصصة للصائمين بالقرب من منطقة باب الأسباط، كما أقامت حواجز حديدية في منطقة باب العامود.

وقامت قوات الاحتلال بمصادرة وجبات إفطار الصائمين في منطقة باب الأسباط، ومنعتهم من التواجد في المنطقة قبل لحظات من رفع آذان المغرب.

وكانت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، دعتا لشد الرحال إلى القدس والمسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.