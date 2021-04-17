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إصابات واعتقالات جراء مواجهات مع جيش الاحتلال في القدس

تاريخ النشر: 17/04/2021 - 09:14

إصابات واعتقالات جراء مواجهات مع جيش الاحتلال في القدس
مواجهات في القدس (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

أصيب 6 شبان فلسطينيين، ليل الجمعة السبت، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية، وسط مدينة القدس المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) بإصابة 6 شبان فلسطينيين في مواجهات مع قوات إسرائيلية، وصفت 4 إصابات منها بـ"المتوسطة" واثنتين طفيفتين.

وأضافت الجمعية، في بيان، أنه "تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج"، دون تفاصيل أكثر عن طبيعة الإصابات وحجمها.

وبين الفينة والأخرى، تشهد مدينة القدس وضواحيها مواجهات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين.

كما يقوم الجيش الإسرائيلي باعتقالات يومية في صفوف الفلسطينيين بمدينة القدس، تحت ذرائع مختلفة منها "الإخلال بالأمن".

مواجهات في القدس (الأناضول)

ومساء أمس الجمعة، اختطفت قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، شابا من بلدة الطور بالقدس المحتلة، خلال مواجهات في ساحة باب العامود بالقدس القديمة.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن "مستعربين" اختطفوا الشاب علاء ابو جمعة (18 عاما)، وسط تواجد مكثف لجنود الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت لليوم الرابع على التوالي، عند بابي الزاهرة والعامود بالقدس القديمة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#القدس
#مواجهات
#الأقصى

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