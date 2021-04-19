إصابة 4 مقدسيين باعتداءات الاحتلال قرب باب العامود 

أُصيب 4 شبان، الأحد، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وأفاد شهود عيان لوكالة "وفا" للأنباء بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقم الاسعاف تعاملت مع 4 اصابات خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، واحدة اعتداء بالضرب، و3 بالغاز المسيل للدموع.

وتزامن ذلك مع حضور مستوطنين لعمليات القمع على رأسهم عضو الكنيست المتطرف اسراىيل سمودرتش بعد دعوات لمشاركة شرطة الاحتلال ودعمها في اعتداءاتها على المقدسيين.