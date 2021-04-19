الصحة الفلسطينية: 30 وفاة و1529 إصابة جديدة بكورونا

توفي 30 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شخصت 1529 إصابة جديدة بالفيروس و2023 حالة تعاف في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وذكرت الوزارة، في التقرير الوبائي حول الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، أنه تم تسجيل 14 وفاة في الضفة الغربية: طوباس 2، طولكرم 2، جنين 1، نابلس 2، الخليل 2، قلقيلية 1، بيت لحم 4، إضافة لتسجيل 16 حالة وفاة في قطاع غزة.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: طوباس 30، سلفيت 25، طولكرم 48، جنين 83، نابلس 124، الخليل 84، قلقيلية 15، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 84، بيت لحم 17، ضواحي القدس 8، وقطاع غزة 998.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: طوباس 17، سلفيت 2، طولكرم 19، جنين 87، نابلس 110، الخليل 21، قلقيلية 35، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 134، بيت لحم 35، ضواحي القدس 3، قطاع غزة 1550.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى وجود 167 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة الغربية 472 مصابا.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا التطعيمات ضد كورونا، أوضحت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.