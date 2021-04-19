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غزة: 16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 11:11

غزة: 16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا
إجراءات وقائية للحد من كورونا برمضان (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 16 شخصا تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما شخصت 998 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الإثنين.

وذكرت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع، أنه جرى فحص 2344 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، معلنة تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

ووفقا لبيان الصحة، فإن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 91086 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة بلغ 19610 حالة، بينما إجمالي المتعافين بلغ 70699 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 777 حالة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 415 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 301 حالة.

وبلغ إجمالي جرعات اللقاح المضاد لكورونا الذي وصل قطاع غزة 81600 جرعة، وهي تكفي 40800 شخص، وإجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح 33213 شخصا.

ويعيش قطاع غزة ذروة انتشار فيروس كورونا، بحيث ارتفعت نسبة الاصابات في العينات التي يجري فحصها الى أكثر من أربعين بالمئة.

وتستمر الداخلية بغزة، تطبيق إجراءات الوقاية والسلامة المقرة خلال شهر رمضان للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مع استمرار إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية، ومنع التجمعات في الشوارع والأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، واستمرار إغلاق صالات الأفراح.

وتشمل الخطة على فرض الإغلاق الليلي، والتأكيد على التزام المساجد بإجراءات الوقاية والسلامة وتعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص، وخاصة فيما يتعلق بصلاة التراويح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#إجراءات وقائية
#كورونا ورمضان
#إغلاق ليلي

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