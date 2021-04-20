4.5 مليون لقاح كورونا قريبا بالضفة.. والوباء بغزة يتفشى

توفي 21 شخصا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 1556 إصابة جديدة بالفيروس وتسجيل 1500 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، في التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا، أنه تم إجراء 4194 فحصا مخبريا، وتشخيص 1556 إصابة وهو ما يعادل 37% من العينات.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي وفاة 21 مصابا بالفيروس داخل المستشفيات ليرتفع العدد إلى 798 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 92642، بينهم 19645 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 72199.

وأشارت الصحة إلى أن مجمل الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 382 حالة، بينها 267 في حالة بين خطيرة وحرجة.

وأوضحت أن إجمالي جرعات التطعيم ضد الفيروس، التي وصلت قطاع غزة، بلغت 81600 وهي تكفي 40800 شخص، مبينة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 33877 شخصا.

وأكدت وزارة الصحة أن أعداد الاصابات التي تصل مشافيها متزايدة بشكل غير مسبوق منذ انتشار وباء كورونا في قطاع غزة، وناشدت المواطنين المسارعة بمراجعة المستشفيات والمراكز الطبية في حال ظهور أعراض صعبة عليهم.

الكيلة: 4.5 مليون جرعة من اللقاحات ستصل قريبا

إلى ذلك، أفادت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس الوزراء صادق على شراء 4.5 مليون جرعة من لقاحي فايزر وسبوتنيك، ورصد 27,5 مليون دولار لهذا الغرض، متوقعة وصولها قريبا.

وأوضحت الكيلة، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن اجتماعا سيعقد عبر الزوم مع الشركات المزودة للقاحات من أجل الاتفاق على مواعيد التسليم.

وأعربت عن أملها أن تصل اللقاحات بأقصى سرعة ممكنة للوصول إلى المناعة المجتمعية.

وفي السياق، قالت الوزيرة إن أعداد الوفيات تعكس سوء الحالة الوبائية وليس أعداد الإصابات، بسبب إضراب الأطباء والممرضين وقلة عدد الفحوصات التي تجري.

وعبرت الكيلة عن قلقها من الوضع الوبائي في قطاع غزة، لافتة لوجود "عزوف عن تلقي اللقاحات في القطاع مقارنة بالضفة الغربية".

وذكرت أن نسبة التطعيم في الضفة بلغت 7.1%، وفي غزة 2.2%، رغم تواجد اللقاح الروسي في القطاع وليس فقط استرازنيكا.