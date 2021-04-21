غـزة: 10 وفيات و1268 إصابة جديدة بكورونا

توفي 10 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، وتم تشخيص 1268 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 3855 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يعادل 33% من العينات، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

وأكد الصحة في التقرير الوبائي بشأن كورونا أنه تم تسجيل 1725 حالة تعاف جديدة من مصابي الفيروس، ما يرفع إجمالي المتعافين 73924 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 93910 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 19178 حالة، و808 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفيات 398 حالة، فيما يبلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 308 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، إذ بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 34287 شخص.

وتواصل الداخلية في غزة فرض تقييدات وإجراءات مشددة على التنقل، إلى جانب فرض الإغلاق الليل، وذلك بهدف الحد من تفشي كورونا.

وبموجب الإجراءات المشددة، تبدأ من، مساء الخميس، سلسلة من الإجراءات الإضافية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، وبينها منع صلاة العشاء والتراويح في المساجد، ومنع حركة المركبات والأفراد بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، مع استمرار الإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت.