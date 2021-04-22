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مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس

تاريخ النشر: 22/04/2021 - 10:32

مواجهات واعتقالات في الضفة والقدس
اقتحامات ومداهمات بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق بين مجموعات من الشبان وجنود الاحتلال.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس يوميا اقتحامات ليلية، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد جعفر كراجة وطارق أمجد كراجة، بعد دهم وتفتيش منزليهما في قرية صفا.

بينما من محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد زياد الطيطي من ضاحية البلدية بالخليل بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابا، وصادرت مركبته في بلدة الخضر.

وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتمركزين على الحاجز العسكري على المدخل الغربي لمدينة بيت جالا، اعتقلوا الشاب حمزة محمود حمدان الوحش في العشرينات من عمره، وصادروا مركبته.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبادة نجيب من منزله في حي باب الواد القريب من المسجد الأقصى.

وكانت قد اعتقلت في وقت سابق من الليلة الماضية الفتى يزن البلبيسي من باب العامود.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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