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الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 26/04/2021 - 14:11

الصحة الفلسطينية: 17 وفاة و1080 إصابة جديدة بكورونا
استمرار التطعيمات بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 17 شخصا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تشخيص 1080 إصابة جديدة بالفيروس، و2058 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

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وقالت الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: الخليل 6، وطولكرم 2، وقطاع غزة 9.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: طولكرم 55، قلقيلية 21، جنين 89، نابلس 135، طوباس 16، الخليل 85، ضواحي القدس 7، رام الله والبيرة 62، بيت لحم 13، سلفيت 3، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 591، مشيرة إلى أنه تم إجراء 4572 فحصا.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: طولكرم 124، قلقيلية 19، جنين 54، نابلس 287، طوباس 24، الخليل 10، ضواحي القدس 75، رام الله والبيرة 28، بيت لحم 28، سلفيت 5، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 1350.

وبلغت نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 91.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى وجود 137 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 41 على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 397 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا التطعيمات المضادة للفيروس، أكدت أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 249.746، بينهم 157.701 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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