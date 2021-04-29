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غزة: 6 وفيات و723 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة

تاريخ النشر: 29/04/2021 - 11:30

غزة: 6 وفيات و723 إصابة بكورونا بآخر 24 ساعة
صحة غزة لا تستبعد الإغلاق الشامل (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 6 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تشخيص 723 إصابة جديدة بالفيروس، علما أنه تم إجراء 2555 فحصا مخبريا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة بغزة، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة، بلغ إجمالي تراكمي المصابين بلغ 100405 إصابة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 13610 والمتعافين 85911، بينما إجمالي الوفيات بلغ 884 حالة وفاة.

وذكرت الصحة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 334، والحالات الخطيرة والحرجة 243 حالة.

أما بشأن التطعيمات، أوضحت الوزارة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 110400 جرعة، وهي تكفي لـ55200 شخص، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح 36781 شخصا.

إلى ذلك، بعثت الصحة بغزة 200 عينة لمنظمة الصحة العالمية بالقدس، للتأكد من نوعية الطفرات الموجود بالقطاع، وسط مخاوف من دخول الطفرة الهندية.

ولا يزال قطاع غزة يعيش منذ 10 نيسان/أبريل الجاري، ذروة انتشار فيروس كورونا، حيث تم فرض إجراءات مشددة وتقييدات تشمل فرض الإغلاق الليلي للحد من تفشي الفيروس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#تطعيم
#لقاح
#إغلاق ليلي
#الطفرة الهندية

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