القدس في نيسان: شهيد و270 معتقلا دفاعا عن باب العامود والشيخ جراح

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس من الاعتداءات والانتهاكات التي نفذتها شرطة الاحتلال وقطعان المستوطنين بحق القدس والمقدسيين، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، بحسب تقرير حقوقي لمركز معلومات وادي حلوة.

واستشهد المقدسي أسامة منصور برصاص عناصر الحدود من شرطة الاحتلال أثناء تواجده في مركبته برفقة زوجته في منطقة بيرنبالا قضاء القدس.

ووفقا للتقرير، نفذت قوات الاحتلال 270 حالة اعتقال في القدس وأحيائها، من بينها 150 اعتقال خلال هبة باب العامود، وتم تمديد 70 حالة اعتقال منهم، من بينها 7 حالات اعتقال داخل المسجد الأقصى.

ويكشف التقرير أن قوات الاحتلال أبعدت عدد من المقدسيين عن مدينة القدس وهم: أنور سامي عبيد وتم إبعاده لمدة 6 أشهر، إضافة لإبعاد احمد درباس، ونديم الصفدي، وصالح أبو عصب لمدة 4 أشهر، فيما تم إبعاد المقدسي شادي عميرة عن البلدة القديمة ومحيطها لمدة 22 يوما مع الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

إلى ذلك، أبعدت قوات الاحتلال عدد من المرابطين بالأقصى من بينهم مادلين عيسى من بلدة كفر قاسم، وعبد الجبار قاضي عن ساحات الأقصى لمدة اسبوع.

كما جرى إبعاد كل من عاهد الرشق، ومحمد أرناؤوط، ورامي بركة لمدة 6 أشهر عن ساحات الأقصى.

وسلمت قوات الاحتلال رئيس الهيئة الاسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري قرارا بمنع السفر لمدة 4 أشهر.

وفي الوقت ذاته، اقتحم أكثر من 3400 مستوطنا ساحات الأقصى، من بينهم طلبة مدارس دينية يهود وضباط ورجال مخابرات.

وقد تزايدت الاقتحامات خلال عيد الفصح العبري، ولم تتوقف حتى في شهر رمضان.

وبحسب التقرير، فقد شملت الاعتداءات على المسجد الأقصى تبول أطفال المقتحمين على ترابه، صلوات تلمودية ودعاء علني، وشرب من الأسبلة، وإشهار كتاب الهيكل المزعوم داخل الاقصى، إضافة لتقطيع أسلاك مآذن المسجد الاقصى، ومنع إدخال وجبات الافطار والسحور للمسجد الاقصى وغيرها من الانتهاكات.

أما بما يتعلق بعمليات الهدم، فقد أجبرت قوات الاحتلال كل من المقدسيين عامر شقيرات من جبل المكبر والمقدسي عامر سالم على هدم منازلهم ذاتيا.

كما هدم الاحتلال منشآت وورش مركبات في العيسوية تعود للمقدسيين ماجد المزرعاوي، ودرويش درويش، جميل أبو الحمص، إضافة لهدمه بركسا يعود للمواطن أيمن السيايلة في العيزرية شرق القدس، وتوزيع إخطارات هدم أخرى معظمها تركزت في العيسوية.

وتمكنت جمعيات استيطانية من تسريب 3 عمارات وقطعة أرض للمستوطنين في سلوان جنوب الأقصى.

وشهد نيسان/أبريل، هبة باب العامود، فقد تمكن المقدسيون بعد صمود استمر 12 يوما من إزالة السواتر الحديدية التي وضعها الاحتلال لمنعهم من التواجد في محيط باب العامود خلال شهر رمضان.

وتخلل الهبة جملة من الاعتقالات والضرب المبرح وصعق بالكهرباء ورش المحتجين بالمياه العادمة تسببت بإصابة 420 جريح و170 حالة اعتقال نسبة 70% منهم من القاصرين والفتية.

إضافة لعشرات حالات الابعاد عن باب العامود والبلدة القديمة والحبس المنزلي والكفالة المالية.