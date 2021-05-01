  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 16:37

تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين
الشرطة اعتدت على المتظاهرين واعتقلت 4 منهم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على متظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت 3 من المتظاهرين، وفرقت بالقنابل الصوتية الفعالية التضامنية مع أهالي الحي، رفضا لمخططات سلب العقارات والتهجير والتشريد.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وشارك في التظاهرة العشرات من أهالي القدس وسكان الحي وعدد كبير من المواطنين العرب من الداخل، إذ جرت التظاهرة والفعالية التضامنية في الشارع الرئيسي قبالة منازل المواطنين الفلسطينيين التي تم الاستيلاء عليها من قبل جمعيات استيطانية وبدعم وإسناد من محاكم الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون والمشاركات في الفعالية الاحتجاجية الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو لعودة الفلسطينيين، ووقف سياسة التطهير العرقي والإجراءات والممارسات العنصرية بحق أهالي الشيخ جراح والمقدسيين.

وردد المشاركون والمشاركات الشعارات ضد العنصرية وسياسة الاحتلال، إذ تعمدت الشرطة الاعتداء على المتظاهرين وحاولت إزالة الأعلام الفلسطينية التي رفعوها، وقام عناصر من حرس الحدود بالاعتداء على المتظاهرين واعتقال منهم، تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة كل من أنس أيمن جبارين وأحمد دعدوش، من أم الفحم، والشاب عمر أبو سنينة من القدس، وتم الإفراج عن أحمد مع شروط الإبعاد.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من جمعية الدار، وحملة #أنقذواالشيخ جرّاح، ومركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بالتعاون مع حركات طلابية ومجتمعية في القدس والشيخ مونس.

والأسبوع الماضي، سلم الأردن للسلطة الفلسطينية وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي الحي.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين. فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو الجاري، وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق 7 عائلات، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

اقرأ/ي أيضًا | مصادقة أردنية على 14 اتفاقية مع أهالي الشيخ جراح

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الشيخ جراح
#جمعيات استيطانية
#تهجير
#تشريد
#مستوطنون
#شرطة الاحتلال
#فعالية تضامنية

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتفال بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة رغم تضييق الاحتلال
الاحتفال بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة رغم تضييق الاحتلال

2021-05-01

قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 65 أسيرًا
قائمة عمداء الأسرى ترتفع إلى 65 أسيرًا

2021-05-01

الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و664 إصابة جديدة
الصحة الفلسطينية: 8 وفيات بكورونا و664 إصابة جديدة

2021-05-01

الأكثر قراءة

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

مصرع 44 وإصابة العشرات في تدافع خلال احتفال يهودي قرب صفد

2021-04-30
الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

الانتخابات الفلسطينية... بانتظار القدس

2021-04-30

"ماحاش" يحقق ضد الشرطة بمصرع عشرات بـ"عيد الشعلة" اليهودي

2021-04-30
عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

عقبات أمام تشكيل حكومة بينيت – لبيد

2021-04-30
الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب

الآلاف يؤمون المسجد الأقصى والاحتلال ينصب "سواتر متحركة"

2021-04-30