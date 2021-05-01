تظاهرة بالشيخ جراح: اعتداءات والشرطة تعتقل 3 متظاهرين

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على متظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتقلت 3 من المتظاهرين، وفرقت بالقنابل الصوتية الفعالية التضامنية مع أهالي الحي، رفضا لمخططات سلب العقارات والتهجير والتشريد.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات وشارك في التظاهرة العشرات من أهالي القدس وسكان الحي وعدد كبير من المواطنين العرب من الداخل، إذ جرت التظاهرة والفعالية التضامنية في الشارع الرئيسي قبالة منازل المواطنين الفلسطينيين التي تم الاستيلاء عليها من قبل جمعيات استيطانية وبدعم وإسناد من محاكم الاحتلال الإسرائيلي. ورفع المشاركون والمشاركات في الفعالية الاحتجاجية الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو لعودة الفلسطينيين، ووقف سياسة التطهير العرقي والإجراءات والممارسات العنصرية بحق أهالي الشيخ جراح والمقدسيين.

وردد المشاركون والمشاركات الشعارات ضد العنصرية وسياسة الاحتلال، إذ تعمدت الشرطة الاعتداء على المتظاهرين وحاولت إزالة الأعلام الفلسطينية التي رفعوها، وقام عناصر من حرس الحدود بالاعتداء على المتظاهرين واعتقال منهم، تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة.

وبحسب المعلومات المتوفرة، اعتقلت الشرطة كل من أنس أيمن جبارين وأحمد دعدوش، من أم الفحم، والشاب عمر أبو سنينة من القدس، وتم الإفراج عن أحمد مع شروط الإبعاد.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية بمبادرة من جمعية الدار، وحملة #أنقذواالشيخ جرّاح، ومركز بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، بالتعاون مع حركات طلابية ومجتمعية في القدس والشيخ مونس.

والأسبوع الماضي، سلم الأردن للسلطة الفلسطينية وثائق تاريخية، هي عبارة عن مراسلات وعقود إيجار وحدات سكنية تعود لأهالي الحي.

ويتهدد الطرد والإخلاء عشرات العائلات الفلسطينية بحي الشيخ جراح من لها من منازلها التي تعيش فيها منذ عام 1956 لصالح مستوطنين. فيما أمهلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعض أسر الحي حتى الأحد المقبل، لإخلائهم من بيوتهم لصالح جمعيات استيطانية.

ومنحت محاكم الاحتلال عائلات "الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي"، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فردا منهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية أيار/ مايو الجاري، وعائلات "الداوودي، الدجاني، وحماد" حتى مطلع آب/ أغسطس، وعددها 7 أسر وتضم 25 فردا بينهم 8 أطفال.

وتأتي قرارات إخلاء منازل الفلسطينيين بالحي، ضمن مخطط لتهويد القدس، بالإضافة إلى هدم البيوت ومصادرة الأراضي وغيرها.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرا قرارا بحق 7 عائلات، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.

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