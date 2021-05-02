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دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين

تاريخ النشر: 02/05/2021 - 09:48

دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين
دعوات لحماية الأقصى من المستوطنين في 28 رمضان (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أطلقت مجموعات فلسطينية ومقدسية دعوات لحماية المسجد الأقصى من المستوطنين، وزيارته في الثامن والعشرين من رمضان، لحمايته من مخطط منظمات "الهيكل" اقتحامه بشكل كبير وجماعي.

وأكدت الدعوات أن "أهالي القدس سيفدون المسجد الأقصى بأرواحهم وسيتصدون لهذا الاقتحام الجماعي بكل رباط، وتواجد وهتاف وتضحية".

ودعا الشبان الفلسطينيين كافة أبناء الوطن للخروج من كل حدب وصوب لحماية الأقصى من المستوطنين. كما طالبوا علماء الأمة ودعاتها وقادتها وإعلامها وأحزابها بهبة نصرة للأقصى.

وحذرت الناشطة المقدسة هنادي حلواني من خطورة الدعوات المتواصلة من كبار حاخامات جماعات الهيكل المزعوم، بحشد المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد الأقصى في 28 رمضان.

وقالت حلواني إن "الحاخامات دعوا أتباعهم بضرورة اقتحام الأقصى في ذلك اليوم، واصطحاب عائلاتهم خلال هذا الاقتحام".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات التراسل المختلفة في الأيام الماضية، صور ودعوات ومنشورات تم تعميمها بين أوساط المستوطنين، داعين لاقتحام جماعي كبير للأقصى في العاشر من أيار/مايو الجاري، بمناسبة ما يسمى "يوم القدس".

وتتنافس الجمعيات الاستيطانية ومنظمات "الهيكل" المزعوم، فيما بينها في الحشد لاقتحامات جماعية ضخمة للأقصى، عبر دعوات على مواقعها الإلكترونية والمنصات الاجتماعية.

من جانبها، دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#اقدس
#الأقصى
#مستوطنون
#منظمات الهيكل
#اقتحام جماعي
#رمضان

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