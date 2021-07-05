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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على مسجد بحلحول

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 09:30

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على مسجد بحلحول
التصدي لعربدة المستوطنين بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت توفير الحماية لمجموعات المستوطنين بجولاتهم الاستفزازية واقتحامهم للبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ويتعمد المستوطنون اقتحامات المسجد الأقصى والمقامات والمواقع الأثرية في الضفة الغربية، تمهيدا لتحويلها إلى بؤر استيطانية تسمح لهم بالسيطرة على مناطق في قلب مدن الضفة الغربية.

وفي محافظة الخليل، أصيب سبعة مواطنين بالرصاص المعدني والعشرات بحالات اختناق، خلال تصديهم، فجرا، لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين المسلحين بلدة حلحول.

وأفاد شهود عيان، أن عشر حافلات تقل عشرات المستوطنين وصلت حلحول بحماية قوات الاحتلال التي أمنت اقتحام مسجد النبي يونس لأداء صلوات تلمودية، حيث اندلعت مواجهات مع المواطنين.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة سبعة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

ونقل المصابين بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى مراكز العلاج، فيما أصيب العشرات بحالات الاختناق جراء استنشاقهم للغاز السام.

أما في محافظة بيت لحم، اقتحم مئات المستوطنين فجر اليوم الإثنين، مقاما في بلدة تقوع.

وأفاد مواطنون بأن نحو 10 حافلات تقل مئات المستوطنين اقتحمت بلدة تقوع باتجاه مقام "بير موسى"، تحت حراسة قوة كبيرة من جيش الاحتلال وأدوا شعائر تلمودية.

إلى ذلك، أقدم مستوطنون على إشعال النار في المنطقة الغربية من بلدة جالود التي أقيمت على أراضيها مستوطنة "شفوت راحيل" قرب نابلس.

وتمكن السكان من السيطرة على النار وإخمادها، قبل أن تصل إلى مدرسة في قرية جالود.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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