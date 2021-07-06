اعتقالات بالضفة والقدس وإصابات بمواجهات بنابلس وسلوان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات بمناطق متخلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما سجلت إصابات جراء مواجهات مع الاحتلال في نابلس وسلوان.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات الدهم والاعتقال وإرهاب المواطنين في منازلهم، حيث اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المنازل في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واعتقلت عددا من المواطنين، بحسب ما أفاد نادي الأسير.

في محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن معتز البدوي في ضاحية صباح الخير في جنين، وفتشته، واستجوبت ساكنيه.

بينما في محافظة نابلس، اقتحمت قوات كبيرة من قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من نابلس، وانتشرت على مفارق الطرقات، وقامت بإغلاقها تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف الواقعة بالقرب من بلدة بلاطة.

واندلعت مواجهات إثر اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف بحماية قوات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام، فيما أصيب ثلاثة شبان بينهم مصور صحافي.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعه، وسيرت آلياتها في شوارعها، واستجوبت عددا من المواطنين.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب كارم أيمن حسين، بعد دهم وتفتيش منزله.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا، وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الصوت والغاز في أرجاء القرية، الأمر الذي تسبب بحالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الدوحة، واعتقلت إياس بسًام فراحين، ويوسف ابراهيم العفيفي بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

وداهمت القوات مطبعة قرب قاعة الفينيق في مخيم الدهيشة، تعود للمواطن بسام أحمد فراجين وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل نجله إياس.

في القدس، اندلعت مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة سلوان، بعد اقتحامها حي بئر أيوب، ومداهمة خيمة الاعتصام بالبلدة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان وداهمت خيمة الاعتصام، مما أدى إلى اندلاع مواجهاتة بين الشبان والمواطنين وجنود الاحتلال الذين قاموا بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الغازية والصوتية صوب الشبان والمنازل.

وتزامنا مع تلك المواجهات، تمكن شبان الحي من إحراق عامود كاميرات تابع للاحتلال في حي بئر أيوب بسلوان.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة حزما، واعتقلت كلا من: محمد صلاح الدين، ومحمد الخطيب، ورأفت صلاح الدين، عقب دهم منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبو ديس واعتقلت الشاب أحمد عفانة بعد دهم وتفتيش منزل ذويه.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية السلام بالقدس واعتقلت الشابين محمدين ياسر سلامة وموسى جمال سلامة.