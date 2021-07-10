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تحذيرات من دعوات لاقتحام واسع للأقصى

تاريخ النشر: 10/07/2021 - 15:16

تحذيرات من دعوات لاقتحام واسع للأقصى
قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتعتدي على المصلين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

حذرت رابطة علماء فلسطين، اليوم السبت، من اعتزام مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، في 18 تموز/ يوليو الجاري.

وقال رئيس الرابطة، نسيم ياسين، في بيان، إن "جماعات استيطانية متطرفة تستعد لاقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته يوم 18 تموز/ يوليو، بمناسبة ما تسميه إسرائيل بذكرى (خراب الهيكل)".

وشدد ياسين على ضرورة مواجهة هذا الاقتحام والعمل على إفشاله من خلال الاعتكاف في المسجد الأقصى، و"تحضير كل عناصر الردع دفاعا عن المسجد".

ودعا رئيس الرابطة، الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والتواجد بكثافة وبأعداد كبيرة فيه.

وطالب علماء الأمة بحشد التضامن مع الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى و"فضح مؤامرات الاحتلال".

كما دعا الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع القدس والأقصى في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.

وكانت جماعات إسرائيلية متطرفة، قد دعت إلى تكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى وبأعداد كبيرة، في 18 تموز/ يوليو الجاري، بمناسبة حلول ذكرى ما تسميه إسرائيل "خراب الهيكل".

كما تستعد ما تسمى "حركة السيادة في إسرائيل" إلى تنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس في اليوم ذاته.

وبشكل شبه يومي يقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بتسهيلات ومرافقة من قوات الاحتلال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#القدس
#الأقصى
#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي

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