الضفة وغزة على أعتاب موجة رابعة لكورونا

حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، من أن الضفة الغربية وقطاع غزة على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا.

وأكد الشخرة في تصريحات لوسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاعا في عدد الإصابات، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أخذت عينات من كافة مناطق الضفة، وسجلت 50 حالة من حالات المتحور دلتا "الطفرة الهندية"، في الضفة.

وطالب الشخرة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أن هناك عزوفا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن عدد الإصابات الذي يسجل يوميا، لا يعكس عدد المصابين الفعلي على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.

وفاتان و71 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وتزامنت تصريحات الشخرة، مع إعلان الصحة في غزة عن تسجيل حالتي وفاة و71 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في موجز التقرير الوبائي اليومي لفيروس كورونا في غزة، أنها أجرت 658 فحصا مخبريا خلال الفترة المذكورة، وسجلت 85 حالة تعاف جديدة.

وبلغ إجمالي المصابين بالفيروس ى 115409 إصابة، منهم 1442 حالة نشطة، 112889 متعافيا، فضلا عن 1078 وفاة.

بينما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 42 حالة، بينهم 26 حالة خطيرة وحرجة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة في تقريرها أن إجمالي الجرعات التي وصلت القطاع بلغت 226300 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 92653 شخصا.