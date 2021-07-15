إصابات بمواجهات مع الاحتلال في سلوان والطور

أصيب عدة أشخاص بجروح وحالات اختناق جراء المواجهات الليلية التي اندلعت بين قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعشرات الشبان إثر اقتحام بلدتي سلوان والطور في مدينة القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان أحدهم مصاب بعد الاعتداء عليهم في بلدة سلوان.

وشهد حي بئر أيوب ببلدة سلوان مواجهات مع قوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الغازية والصوتية تجاه المواطنين.

وتصدى الشبان لقوات الاحتلال والمستعربين، بإطلاق وابل من المفرقعات النارية.

وخلال المواجهات تمكن الشبان من حرق كاميرات المراقبة التي نصبها الاحتـلال في الحي. وفي حي بطن الهوى ألقى الشبان الحجارة على المنازل التي استولى عليها المستوطنون.

كما شهد حي الطور مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال، التي انتشرت في المنطقة لتوفير حماية لمسيرة للمستوطنين بالبلدة.

وترافق مع مسيرة المستوطنين قيام قوات الاحتـلال بإغلاق مفترقا رئيسا في الطور ورش المياه العادمة على المقدسيين وممتلكاتهم، الأمر الذي أجبر مستشفى المقاصد على إغلاق أبوابه الخارجية نتيجة الرائحة الكريهة.

ويتهدد 6 أحياء في سلوان خطر هدم منازلهم بالكامل، بدعوى البناء دون ترخيص، أو بإخلائها وطرد سكانها لصالح الجمعيات الاستيطانية.

وتشهد بلدات مدينة القدس مواجهات يومية مع تصاعد جرائم الاحتلال والأطماع الاستيطانية، التي تستهدف عدة أحياء أبرزها سلوان والشيخ جراح.