أعلنت "وحدة تنسيق أعمال الحكومة (الإسرائيلية) في المناطق" المحتلة، اليوم الخميس، عن سلسلة إجراءات تتخذها عشيّة حلول عيد الأضحى، يوم الثلاثاء المقبل، على أن تدخل القرارات المتخذة حيّز التنفيذ بدءا من يوم الأحد المقبل.

وبموجب هذه الإجراءات ستتيح سلطات الاحتلال لسكان الضفة الغربية (دون تحديد الأعمار) بزيارة أقاربهم في مناطق الـ48، بموجب تصريح إلكتروني سيتم إصداره لهذه الغاية، لمن تعافوا من الإصابة بفايروس كورونا، أو تلقوا لقاحات مضادة.

وفي ما يتعلق بتصاريخ الدخول من الضفة الغربية للصلاة في المسجد الأقصى عشية العيد، فلن يُسمح بدخول الرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وكذلك النساء اللواتي لم تتجاوز أعمارهنّ 40 عامًا.

وأوضح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية التابع لجيش الاحتلال، فإن هذه الإجراءات "تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بعد أن تمت المصادقة عليها من قبل وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس".

وادعى المنسق أن الإجراءات اتخذت "بناءً على معدل الإصابات الحالي بفيروس كورونا في إسرائيل وفي مناطق السلطة الفلسطينية".

كما أعلن أنه سيتم توسيع ساعات العمل في الحواجز: بوابة طولكرم وبوابة ضاحية البريد شمال القدس، وحاجز الجيب، على مدار أيام العيد.

وشدد المنسق على أنه "سيتم إصدار التصاريح للأغراض المذكورة للسكان الذين تلقوا التطعيم أو تعافوا من كورونا على أن يُظهروا فحص أمصال للكورونا لغرض الكشف عن وجود أجسام مضادة في الدم"، زاعما أن ذلك يأتي "بموجب توصية الجهاز الصحي الإسرائيلي".