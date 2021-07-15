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33 طالبا من جامعة بيرزيت لا يزالون رهن الاعتقال لدى الاحتلال

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 11:48

33 طالبا من جامعة بيرزيت لا يزالون رهن الاعتقال لدى الاحتلال
الطلبة أمام منزل الأسير الشلبي
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلن نادي الأسير، اليوم الخميس، أن "33 طالبا من جامعة بيرزيت لا يزالون رهن الاعتقال لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تُعقد لهم اليوم الخميس جلسات محاكمة".

وأوضح نادي الأسير في بيان، أن استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للطلبة الفلسطينيين لا سيما طلبة جامعة بيرزيت، هي "محاولة لتقويض الدور الطليعيّ الذي يقومون به، وحقّهم في المشاركة، والتعبير عن إسنادهم لقضاياهم العادلة".

وأكّد أن الاحتلال صعّد خلال السنوات القليلة الماضية من استهداف طلبة بيرزيت واعتقال العشرات منهم، تحديدًا في الفترات التي تصاعدت فيها حدة المواجهة مع الاحتلال، وهي امتداد للعديد من المحطات التاريخية التي واجه فيها طلبة بيرزيت جملة من السياسات الممنهجة، أبرزها عمليات الاعتقال.

ونوه إلى أنّ عمليات الاعتقال الممنهجة للطلبة في فلسطين، ساهمت في عرقلة سير العملية التعليمية للمئات من الطلبة، وانتهاك حقّهم في التعليم.

يشار إلى أن قوات الاحتلال احتجزت مساء يوم أمس حافلة تقل الطلبة، على مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بعد زيارة لعائلة الأسير منتصر شلبي، واعتقلت 45، وأُفرج عن جميع الطالبات منهم لاحقًا، وتبقى 33 منهم رهن الاعتقال.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جامعة بيرزيت
#طلبة بيرزيت
#اعتقال طلاب
#ترمسعيا
#الأسير منتصر الشلبي
#رام الله
#الاحتلال الإسرائيلي

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