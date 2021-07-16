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إصابات بعضها برصاص الاحتلال الحيّ في بيتا وبيت دجن

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 15:31

إصابات بعضها برصاص الاحتلال الحيّ في بيتا وبيت دجن
شبان على جبل صبيح (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أصيب 11 شخصا بجروح، من بينهم من تعرَّض لإصابة بالرصاص الحيّ، إثر مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا بنابلس، وبيت دجن.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، لـ"وفا"، إن "سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت على جبل صبيح في بيتا".

وأوضح جبريل أن "ثلاثة (أُصيبوا) بالرصاص الحي وأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".

وذكر جبريل أن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص "المطاطي" خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن شرق نابلس، إضافة إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#مواجهات مع جيش الاحتلال
#بيتا
#نابلس
#بيت دجن
#إصابات بالرصاص الحي

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