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كورونا في الضفّة وغزّة: وفاة و71 إصابة جديدة

تاريخ النشر: 16/07/2021 - 14:18

كورونا في الضفّة وغزّة: وفاة و71 إصابة جديدة
من قطاع غزة، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل وفاة، و71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و62 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية، إن "الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل حالات وفاة في محافظات الضفة".

وذكرت أن الإصابات الجديدة "سجلت في المحافظات على النحو التالي: جنين 4، طولكرم 1، بيت لحم 1، نابلس 2، الخليل 2، قطاع غزة 61"، لافتة إلى أن تم إجراء 2840 فحصا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 15 مصابا.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين 8، نابلس 5، الخليل 2، طولكرم 2، قطاع غزة 45"، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وفي ما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,552، بينهم 400,560 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#وفيات كورونا
#إصابات كورونا

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