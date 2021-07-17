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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 17/07/2021 - 12:55

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و66 إصابة جديدة بكورونا
حملة التطعيم في غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن تسجيل حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 134 حالة تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن حالة الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفاة في محافظات الضفة الغربية.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس - حالة واحدة، نابلس - حالة واحدة، رام الله والبيرة - حالة واحدة، قطاع غزة - 63 حالة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 2,149 فحصا.

وأضافت ان حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: رام الله والبيرة - حالتان، جنين - 8 حالات، طولكرم - حالة واحدة، بيت لحم - حالة واحدة، الخليل - حالة واحدة، سلفيت - حالة واحدة، قطاع غزة - 120 حالة، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 16 مصابا.

ولم يرد في بيان وزارة الصحة معطيات عن الحالة الوبائية في القدس وضواحيها.

وحول حملة التطعيم، بلغ العدد الإجمالي لمتلقي التطعيم ات المضادة لفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة 565,660 (470,516 في الضفة و95,144 في غزة)، بينهم 400,561 تلقوا جرعتي اللقاح.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وزارة الصحة الفلسطينية
#مي كيلة
#فيروس كورونا

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