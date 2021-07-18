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مستوطنون يقتحمون حيًّا برام الله وموقعا أثريًّا في الخليل

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 20:18

مستوطنون يقتحمون حيًّا برام الله وموقعا أثريًّا في الخليل
عنصر احتلال يغلق شارعا بالخليل (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اقتحم عدد من المستوطنين بحماية جنود الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أطراف حيّ في رام الله، فيما أغلق جنود الاحتلال، وسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثريّ.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنّ مستوطنين، اقتحموا أطراف حيّ الطيرة بمدينة رام الله، من جهة بلدة عين قينيا الواقعة شمال غرب المدينة، لأداء طقوس تلمودية.

ونصب الاحتلال حاجزا عسكريا على الطريق الرابط بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا، لتوفير الحماية للمستوطنين الذين وصلوا إلى المنطقة بحافلة كبيرة، وفق الوكالة.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال، اليوم، منطقة باب الزاوية و"شارع بئر السبع" المؤدي إلى وسط المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثرى على حد زعمهم.

وداهم عدد كبير من جنود الاحتلال، منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأجبروا أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

كما قام جنود الاحتلال بتفريق المواطنين، وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين، لزيارة موقع أثري يطلقون عليه قبر "عتنائيل بن قنز" لإقامة طقوس تلمودية كذلك.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#رام الله
#الخليل
#اقتحام للمستوطنين
#الضفة الغربية المحتلة

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