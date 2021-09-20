"حماس": تصريحات النائب وليد طه.. سقوط قيمي وانسلاخ عن الهوية الوطنية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية ("حماس")، في بيان صدر عنها مساء الأحد، تصريحات النائب وليد طه (القائمة الموحدة) حول مواصلة حزبه بالمشاركة في الائتلاف الحكومي حتى في حال إقدام الاحتلال على شن عدوان ضد قطاع غزة المحاصر، واعتبرت أنها تعبر عن "سقوط وطني وانسلاخ عن الهوية الفلسطينية العربية".

وجاء في البيان الصادر عن الناطق باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، أن "تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية (الموحدة، برئاسة منصور عباس)، وليد طه، مدانة بأشد العبارات، ولا تعبر عن أصالة شعبنا في الداخل المحتل".

وأضافت الحركة أن تصريحات طه "تمثل سقوطًا وطنيًا وقيميًا، وانسلاخًا عن الهوية الفلسطينية العربية، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تمزيق وحدة شعبنا ومكوناته الوطنية والنيل من صموده".

ونقل البيان عن طه قوله إن "أي عدوان على غزة لن يهدد استقرار الحكومة الصهيونية، وإن حزبه لن يغادر الحكومة وسيبقى فيها".

وأضافت حماس في بيانها "نحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في مدن الداخل المحتل الذين انتصروا للقدس والأسرى، ولا يزالون متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون سياسة الاحتلال العنصرية وهمجيته بحق شعبنا ومقدساته".

ودعت الحركة "جماهير شعبنا في الداخل وقواه الحية وأحزابه المختلفة إلى إدانة هذا الموقف اللاوطني، والذي لا يمثل إلا وليد طه بذاته".

وكان طه قد سُئل خلال مشاركته في مقابلة على القناة 12 الإسرائيلية، مساء السبت، حول إمكانية استمرار القائمة العربية إذا ما أقدمت إسرائيل على شن حرب على قطاع غزة.

وفي إجابته، قال: "نحن كطرف عربي لا نحب الحروب على الإطلاق ونكرهها. بالنسبة لي لا ينبغي أن يكون هذا هو الاختبار (انسحاب القائمة الموحدة من عدمه) ولكن الاختبار هو ما يجب القيام به لتمكين الحياة".

وسأل مستنكرا: "ما البديل؟ لنفترض أن هناك عملية في غزة ونحن تركنا الائتلاف الحكومة، إذا ماذا سيحدث، ستنتخب حكومة التي تتصرف بطريقة جدية مع غزة؟".