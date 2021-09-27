اعتقالات ومواجهات في بلدات القدس وجنين

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في بعض قرى وبلدات شمال غرب مدينة القدس المحتلة، ومنطقة جنين، تخللها مواجهات في بعض المناطق.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في بلدة بيت عنان بعد محاصرتهم في أحد الكهوف على أطراف البلدة.

وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة اقتحمت بلدة بدو التي يقطن فيها الشهداء الثلاثة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين أشعلوا الإطارات وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة منازل وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

واشتعلت النيران في منزل أحد سكان منطقة السهل في بدو إثر إلقاء قوات الاحتلال القنابل بكثافة في المنطقة، فيما انفجرت قنبلة أخرى في ساحة منزل أحد المواطنين في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بدو، رامي حسن الفقيه، وأمير الشيخ، ومحمد عبد الحميد الشيخ، ومجدي منصور وخالد منصور.

ومن قرية بيت إجزا شمال غرب القدس، اعتقلت القوات صالح محسن ديوان وأحمد محسن ديوان.

بينما من مدينة جنين، اعتقل سعد السعايدة.

وأشار نادي الأسير إلى أن بعضهم اعتقل بعد استدعائهم للمقابلة عقب أحداث أمس.