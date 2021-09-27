  2. فلسطينيات
  3. أخبار

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل بنات والأمن الوقائي يحتجز الشاهد الرئيسي

تاريخ النشر: 27/09/2021 - 14:17

تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل بنات والأمن الوقائي يحتجز الشاهد الرئيسي
نزار بنات (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أرجأت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله المحتلة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة المتهمين في قضية قتل الناشط والمعارض السياسي، نزار بنات، لغاية يوم الإثنين المقبل.

وتلت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين وقائع الجريمة التي اشترك فيها 14 عنصرا من جهاز الأمن الوقائي والذين قد أدانتهم النيابة العسكرية، سابقا.

وبحسب التفاصيل التي أوردها المحامي غاندي أمين لـ"ألترا فلسطين" أن "عناصر الأمن قاموا بضرب بنات على رأسه وهو نائم بالعتلة، ومن ثم استمروا بضربه، وقد سأل العناصر قائدهم إن كان عليهم التوقّف عن الضرب، ولكنه رد عليهم بالاستمرار، ومن ثم تم نقل ‘بنات‘ إلى الجهاز المعني، بدل نقله إلى المستشفى كما يفترض".

وخلال الجلسة ذَكَر القضاء التهم الموجهة للمتهمين وكانت "الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، وإساءة استعمال السلطة بالعنف بالاشتراك ومخالفة التعليمات العسكرية".

وأنكر المتهمون الاتهامات الموجهة إليهم جميعًا بانكار تلك التهم والرد بأنهم "غير مذنبين".

وأشار المختص في الشأن القضائي، ماجد العاروري إلى أن "أبرز ما جرى في جلسة اليوم الإثنين، هو تلاوة التهمة على المتهمين الـ14، إذ وُجهت لهم تهم الضرب المفضي إلى الموت ومخالفة التعليمات وإساءة استعمال السلطة".

وأضاف العاروري في تعقيب لـ"ألترا فلسطين"، أنه "جرى خلال الجلسة مناقشة سرية الجلسات، وطلب محامي الدفاع بأن تكون الجلسات سرية وبعيدة عن وسائل الإعلام، إلا أن المحكمة أصرّت على أن تكون علنية".

وكانت قد اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حسين بنات، وهو الشاهد الرئيسي في قضية اغتيال الشهيد نزار بنات، بعد مداهمة منزله في الخليل بعد منتصف الليل.

وأفاد عمار بنات وهو شقيق حسين بأن "الأجهزة الأمنية اعتقلت حسين، من منزله في المنطقة الجنوبية بالمدينة، وهو محتجز حاليًا لدى جهاز الأمن الوقائي".

بودكاست عرب 48

#نزار بنات
#حسين بنات
#محكمة
#رام الله

حوارات

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية
د. جريس: المجتمع العربي كان الأكثر تضررا والأكثر بطئا في التعافي من أزمة كورونا الاقتصادية

2021-09-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويرفعون العلم الإسرائيلي بساحاته

2021-09-27

كورونا بغزة والضفة: 21 وفاة و2200 إصابة بآخر 24 ساعة
كورونا بغزة والضفة: 21 وفاة و2200 إصابة بآخر 24 ساعة

2021-09-27

الأسير المضرب مقداد القواسمي يعيش الموت البطيء
الأسير المضرب مقداد القواسمي يعيش الموت البطيء

2021-09-27

الأكثر قراءة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

5 شهداء باشتباك مع الاحتلال في الضفة والقدس وإصابة جندي وضابط بجراح خطيرة

2021-09-26

"مطلوب": المقاومة الفلسطينية تكشف هوية رئيس الشاباك الجديد

2021-09-26
الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال

2021-09-26
ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

ضباط كبار: الشرطة عاجزة عن السيطرة على جرائم القتل بالمجتمع العربي

2021-09-26
آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

آليّة أمنيّة مصريّة جديدة لتشغيل معبر رفح بالتوافق مع إسرائيل

2021-09-26